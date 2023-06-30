В Бурятии сотрудница полиции спасла тонущего трёхлетнего ребёнка









- Мама спасённого поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сама Елена скромно заявила, что не считает свой поступок героическим, а на её месте так бы поступил любой полицейский.





- Мама спасённого поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сама Елена скромно заявила, что не считает свой поступок героическим, а на её месте так бы поступил любой полицейский.

В Бурятии начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонущего трёхлетнего ребёнка. Малыш случайно упал в реку.Находясь в отпуске, сотрудница полиции отдыхала на реке Селенга неподалёку от села Нижний Саянтуй. Неожиданно она услышала женский крик о помощи и увидела, что тонущего ребёнка уносит течением.Елена не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия. Благодаря её действия ребёнок пришёл в сознание.После она на своём автомобиле доставила мальчика вместе с его мамой в ближайшую больницу.После необходимых обследований ребёнок был отпущен домой. Сейчас он чувствует себя хорошо.