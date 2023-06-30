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В Бурятии сотрудница полиции спасла тонущего трёхлетнего ребёнка

В Бурятии сотрудница полиции спасла тонущего трёхлетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Малыш уже захлебнулся и потерял сознание

В Бурятии начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла тонущего трёхлетнего ребёнка. Малыш случайно упал в реку.

Находясь в отпуске, сотрудница полиции отдыхала на реке Селенга неподалёку от села Нижний Саянтуй. Неожиданно она услышала женский крик о помощи и увидела, что тонущего ребёнка уносит течением.

Елена не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося мальчика на берег, девушка провела неотложные реанимационные мероприятия. Благодаря её действия ребёнок пришёл в сознание.

После она на своём автомобиле доставила мальчика вместе с его мамой в ближайшую больницу.

После необходимых обследований ребёнок был отпущен домой. Сейчас он чувствует себя хорошо.



- Мама спасённого поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сама Елена скромно заявила, что не считает свой поступок героическим, а на её месте так бы поступил любой полицейский. 


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