30 июня

29 июня

Популярное

В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин

В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заболевший находится в тяжёлом состоянии

Решением членов комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Республики Тыва принято решение о введении с 30 июня и до особого распоряжения на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района Тувы ограничительных мероприятий в связи с выявленным и подтверждённым случаем заболевания местного жителя сибирской язвой.

С 30 июня на указанных муниципальных территориях, по требованиям карантинных мер, вводится запрет на проведение ярмарок «выходного дня» и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, убой скота и использование продуктов животноводства, на оборот мяса и мясных продуктов внутри и за пределы карантинной зоны, на ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных.

Заражение особо опасной инфекцией сибирской язвы установлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая, который на чабанской стоянке в местечке Даг-Арты 26 июня произвёл забой лошади. В настоящее время молодой человек госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу и получает всю необходимую медицинскую помощь. По информации министерства здравоохранения Тувы, состояние больного оценивается как тяжёлое.

На месте очага в настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб под руководством администрации Барун-Хемчикского района. Проводится оперативная работа эпизоотийного отряда под руководством министерства сельского хозяйства РТ, службы ветеринарии республики, которая проводит обследование животных в очаге заражения и их вакцинацию. Устанавливается круг лиц, которые имели контакт с больным и могли употреблять возможно заражённое инфекцией мясо домашнего скота.

- Жителям данных территорий необходимо неукоснительно соблюдать требования карантина. Кроме этого, гражданам рекомендовано при малейших признаках недомогания, схожих с признаками заболевания при сибирской язве, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения. Заболевание начинается через 1-5 дней после употребления инфицированных продуктов с недомогания, головной боли, головокружения, озноба, повышения температуры до 38-39°С и выше. Вскоре появляется острая режущая боль в животе, рвота кровью и желчью, кровавый понос, - пишет официальный портал РТ.

Тува сибирская язва карантин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин
В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин
Происшествия, 30.06.2023
Заболевший находится в тяжёлом состоянии
На границе с Бурятией топит автомобильные дороги
На границе с Бурятией топит автомобильные дороги
Происшествия, 30.06.2023
На севере Иркутской области вышли из берегов реки
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Происшествия, 30.06.2023
Двое скончались на месте, один – в больнице
В Бурятии военнослужащего не стали судить за насилие над женщиной
В Бурятии военнослужащего не стали судить за насилие над женщиной
Происшествия, 30.06.2023
На контрактника завели дело, которое потом прекратили

В Бурятии неизвестные подожгли мост
В Бурятии неизвестные подожгли мост
Происшествия, 30.06.2023
Огонь повредил деревянный настил на переправе
В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
В Бурятии погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты»
Происшествия, 30.06.2023
Водитель легковушки не справился с управлением
Читинец слил в соцсети откровенные фото бывшей девушки
Читинец слил в соцсети откровенные фото бывшей девушки
Происшествия, 30.06.2023
Молодой человек предстанет перед судом
В Забайкалье в ДТП один человек погиб, четыре пострадали
В Забайкалье в ДТП один человек погиб, четыре пострадали
Происшествия, 30.06.2023
Столкнулись легковушка и микроавтобус
Житель Бурятии украл кегу пива ради друга
Житель Бурятии украл кегу пива ради друга
Происшествия, 30.06.2023
Он ночью взломал пивной магазин
В Бурятии задержанный заявил, что собирался сам съесть 600 кг рыбы
В Бурятии задержанный заявил, что собирался сам съесть 600 кг рыбы
Происшествия, 30.06.2023
У него изъяли крупную партию байкальского омуля и белого хариуса
В курортном посёлке Бурятии вандалы повредили мост
В курортном посёлке Бурятии вандалы повредили мост
Происшествия, 30.06.2023
Местные власти уже заявили на них полицию
В Улан-Удэ горела пекарня
В Улан-Удэ горела пекарня
Происшествия, 30.06.2023
Люди выбежали на улицу до прибытия пожарных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^