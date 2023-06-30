В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин

Заболевший находится в тяжёлом состоянии
Решением членов комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Республики Тыва принято решение о введении с 30 июня и до особого распоряжения на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района Тувы ограничительных мероприятий в связи с выявленным и подтверждённым случаем заболевания местного жителя сибирской язвой.
С 30 июня на указанных муниципальных территориях, по требованиям карантинных мер, вводится запрет на проведение ярмарок «выходного дня» и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, убой скота и использование продуктов животноводства, на оборот мяса и мясных продуктов внутри и за пределы карантинной зоны, на ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных.
Заражение особо опасной инфекцией сибирской язвы установлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая, который на чабанской стоянке в местечке Даг-Арты 26 июня произвёл забой лошади. В настоящее время молодой человек госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу и получает всю необходимую медицинскую помощь. По информации министерства здравоохранения Тувы, состояние больного оценивается как тяжёлое.
На месте очага в настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб под руководством администрации Барун-Хемчикского района. Проводится оперативная работа эпизоотийного отряда под руководством министерства сельского хозяйства РТ, службы ветеринарии республики, которая проводит обследование животных в очаге заражения и их вакцинацию. Устанавливается круг лиц, которые имели контакт с больным и могли употреблять возможно заражённое инфекцией мясо домашнего скота.
- Жителям данных территорий необходимо неукоснительно соблюдать требования карантина. Кроме этого, гражданам рекомендовано при малейших признаках недомогания, схожих с признаками заболевания при сибирской язве, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения. Заболевание начинается через 1-5 дней после употребления инфицированных продуктов с недомогания, головной боли, головокружения, озноба, повышения температуры до 38-39°С и выше. Вскоре появляется острая режущая боль в животе, рвота кровью и желчью, кровавый понос, - пишет официальный портал РТ.
В Туве из-за случая сибирской язвы ввели карантин
Происшествия, Фото:
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