В Бурятии женщина, получившая отсрочку от колонии, едва не убила человека

Теперь она всё-таки отправится за решётку



30-летняя жительница Закаменского района Бурятии осуждена к лишению свободы за покушение на убийство.



- Во время совместного распития спиртного между женщиной и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине три удара ножом в область груди и спины. Смерть потерпевшего не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Два года назад, в 2021-м, женщина уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений. Тогда суд назначил ей срок, но дал отсрочку от колонии до достижения её дочерью 14-летнего возраста.



Теперь же отсрочка отбывания наказания по приговору 2021 года отменена. По совокупности женщина получила девять лет лишения свободы; она отправится в колонию общего режима.

