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В Бурятии женщина, получившая отсрочку от колонии, едва не убила человека

В Бурятии женщина, получившая отсрочку от колонии, едва не убила человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Теперь она всё-таки отправится за решётку

30-летняя жительница Закаменского района Бурятии осуждена к лишению свободы за покушение на убийство.

- Во время совместного распития спиртного между женщиной и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине три удара ножом в область груди и спины. Смерть потерпевшего не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Два года назад, в 2021-м, женщина уже была судима за причинение тяжких телесных повреждений. Тогда суд назначил ей срок, но дал отсрочку от колонии до достижения её дочерью 14-летнего возраста.

Теперь же отсрочка отбывания наказания по приговору 2021 года отменена. По совокупности женщина получила девять лет лишения свободы; она отправится в колонию общего режима.
покушение на убийство

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