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В Улан-Удэ сгорело складское помещение

В Улан-Удэ сгорело складское помещение
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар возник из-за короткого замыкания

Днём 16 июня произошёл пожар в микрорайоне Тепличный в Улан-Удэ.

Когда пожарные прибыли на место, были охвачены пламенем складское помещение, хозяйственные постройки и забор.

- В результате пожара сгорели складское помещение на площади 36 кв. м. и забор на площади 30 п.м. Огнём повреждена хозяйственная постройка на площади 70 кв. м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

В тушении было задействовано 22 пожарных и шесть единиц техники.
пожар

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