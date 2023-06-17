Пожар возник из-за короткого замыкания
Днём 16 июня произошёл пожар в микрорайоне Тепличный в Улан-Удэ.
Когда пожарные прибыли на место, были охвачены пламенем складское помещение, хозяйственные постройки и забор.
- В результате пожара сгорели складское помещение на площади 36 кв. м. и забор на площади 30 п.м. Огнём повреждена хозяйственная постройка на площади 70 кв. м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
В тушении было задействовано 22 пожарных и шесть единиц техники.
В Улан-Удэ сгорело складское помещение
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар возник из-за короткого замыкания
С ними боролись 37 человек
Наибольшей суммы лишился житель Мухоршибири
Он не выходит на связь уже неделю
Сотрудники УФСБ и СК изъяли 18 игровых автоматов, документацию и деньги
Там даже пришлось вводить реверс
Одна из спасённых получила сильные ожоги
Он упал в обморок прямо в аудитории, а на другой день скончался в больнице
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Пострадавших нет
Изворотливый преступник даже специально надел обувь убитой женщины
На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа
Вором оказался уволенный сотрудник бензозаправки
«Фонил» автомобиль «Тойота Харриер»
ЧП произошло на газозаправочной станции на улице Ботаническая