В Улан-Удэ сгорело складское помещение

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар возник из-за короткого замыкания



Днём 16 июня произошёл пожар в микрорайоне Тепличный в Улан-Удэ.



Когда пожарные прибыли на место, были охвачены пламенем складское помещение, хозяйственные постройки и забор.



- В результате пожара сгорели складское помещение на площади 36 кв. м. и забор на площади 30 п.м. Огнём повреждена хозяйственная постройка на площади 70 кв. м., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.



В тушении было задействовано 22 пожарных и шесть единиц техники.

