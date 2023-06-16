Житель Иркутской области спас двух человек при пожаре





Поздним вечером в городе Вихоревка Братского района Иркутской области произошёл пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме на улице Доковская. Пожарные получили сообщение о возгорании в 22:49.Самостоятельно из дома эвакуировались восемь жильцов. Ещё до приезда пожарных местный житель, услышав крики у соседей за стеной, побежал к ним на помощь.- Поздним вечером я услышал крики и шум у соседей за стеной, выскочил на улицу, увидел, что из соседнего окна идёт дым. Подбежал, разбил стекло и выломал раму. Возле окна были двое. Они кричали, звали на помощь. Сначала помог вылезти мужчине, потом вытащил женщину. Она получила сильные ожоги. Оба были чёрные, в дыму, пришлось облить их водой из бочки. В это время соседи вызвали пожарных и «скорую», - рассказал мужчина.После этого смельчак разбил окно кухни, чтобы приступить к тушению огня, однако открытого горения не обнаружил. Прибывшие пожарные пролили водой место пожара в кухне.58-летняя женщина была госпитализирована с сильными ожогами всего тела. А второй 50-летний мужчина поранился, когда эвакуировался через окно.- Дознаватели МЧС выяснили обстоятельства произошедшего и установили, что причиной случившегося стал поджог. Между жителями горевшей квартиры часто случались ссоры, последняя из которых привела к трагедии. Материалы по пожару направлены в полицию для проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.