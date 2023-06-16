В Бурятии раскрыли убийство-«висяк»









Позже обувь, перчатки и свою одежду он сжёг в бане. Пепел же и вовсе унёс в лес и закопал там.



Впрочем, в поле зрения следствия он всё же попал. Следователи допрашивали его, установив, что этот человек ранее бывал в доме убитой, а также знал о сломанном запоре гаражных ворот. Однако тогда он настойчиво отрицал свою вину, а доказательств в начале расследования ещё не было.



Расследование сдвинулось, когда с мужчиной провели тест на полиграфе. Тогда у него и выявили реакции, свидетельствовавшие о том, что ему досконально известны все детали преступления. Началась дальнейшая работа: в ходе специальных оперативно-технических мероприятий удалось установить, что в ночь убийства он находился возле того самого дома. При этом мужчина врал, что спокойно спал в своей кровати.



Ознакомившись со всеми собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину и во всём признался.







Ему уже предъявлено обвинение по статьям «Убийство, сопряжённое с разбоем» и «Разбой». Суд назначил ему на период расследования меру пресечения в виде заключения под стражу.







В Бурятии раскрыли сложное преступление - убийство жительницы села Бичура, совершённое в конце 2022 года. Тело 60-летней женщины нашли в её собственном доме.Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в ходе осмотра нашли орудие преступления – массивный трещоточный ключ. Было установлено, что убийца проник в дом через гараж. Однако никаких биологических следов не было обнаружено.Впрочем, кропотливая работа по делу всё это время продолжалась. И недавно подозреваемый был задержан – им оказался 29-летний приятель сына убитой женщины.- По данным следствия, в ночь на 9 декабря 2022 года мужчина после употребления спиртных напитков решил похитить имущество из дома знакомого, который проживал с пожилой матерью. Злоумышленник прокрался во двор и через незапертые ворота гаража, взяв там трещоточный ключ, проник в жилое помещение. Навстречу, услышав шум, вышла хозяйка. Он напал на женщину и с силой нанёс ей множество ударов ключом по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - сообщили в следственном управлении.Установлено, что изворотливый преступник тщательно замёл следы. Так, на кражу он пошёл, надев перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев. А после убийства женщина надел её обувь и ходил по дому только в ней.