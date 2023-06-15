Мошенники два дня оплачивали женщине проезд на такси до банкоматов
На севере Бурятии 40-летняя жительница посёлка Нижнеангарск лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам. Она потеряла более 4 миллионов рублей, рассказали в МВД по Бурятии.
Женщина попалась на стандартную схему – «На ваше имя пытаются оформить кредит!» Она поверила, что разговаривает с сотрудником банка, который, чтобы «защитить деньги», рекомендовал установить на телефон специальное приложение. На деле оно оказалось сервисом удалённого доступа.
Какие-то сомнения у женщины всё же возникли. Тогда звонивший назвал её личные данные, места жительства и работы – всю информацию он взял из её же телефона, получив к нему доступ через приложение. Услышав эти данные, женщина полностью доверилась.
По указке мошенника она даже поехала из своего посёлка в город Северобайкальск. Там обналичила оформленный злоумышленником займ и купила на взятые в кредит деньги смартфон с функцией поддержки бесконтактной оплаты. С его помощью через банкомат перевела деньги на указанный счёт.
Аналогичным образом на следующий день она распорядилась с другим кредитом – уже на 1,4 миллиона рублей.
Когда же у неё возникли подозрения, к «разводу» присоединились новые мошенники. Они представились полицейскими и пригрозили уголовным преследованием за «отказ от содействия в поимке мошенников» и разглашение информации.
- Аферисты в течение двух дней даже оплачивали проезд женщины на такси до банкомата и обратно. А после хищения денег в течение нескольких часов держали с ней связь, убеждая, что оба взятых ею кредита погашены. Сумма причинённого в результате противоправного деяния ущерба с учётом страхового взноса составила более четырёх миллионов рублей, - уточнили в МВД по Бурятии.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Жительница Бурятии перевела мошенникам более 4 миллионов рублей
Происшествия, Фото:
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