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Жительница Бурятии перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

Жительница Бурятии перевела мошенникам более 4 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники два дня оплачивали женщине проезд на такси до банкоматов

На севере Бурятии 40-летняя жительница посёлка Нижнеангарск лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам. Она потеряла более 4 миллионов рублей, рассказали в МВД по Бурятии.

Женщина попалась на стандартную схему – «На ваше имя пытаются оформить кредит!» Она поверила, что разговаривает с сотрудником банка, который, чтобы «защитить деньги», рекомендовал установить на телефон специальное приложение. На деле оно оказалось сервисом удалённого доступа.

Какие-то сомнения у женщины всё же возникли. Тогда звонивший назвал её личные данные, места жительства и работы – всю информацию он взял из её же телефона, получив к нему доступ через приложение. Услышав эти данные, женщина полностью доверилась.

По указке мошенника она даже поехала из своего посёлка в город Северобайкальск. Там обналичила оформленный злоумышленником займ и купила на взятые в кредит деньги смартфон с функцией поддержки бесконтактной оплаты. С его помощью через банкомат перевела деньги на указанный счёт.

Аналогичным образом на следующий день она распорядилась с другим кредитом – уже на 1,4 миллиона рублей.

Когда же у неё возникли подозрения, к «разводу» присоединились новые мошенники. Они представились полицейскими и пригрозили уголовным преследованием за «отказ от содействия в поимке мошенников» и разглашение информации.

- Аферисты в течение двух дней даже оплачивали проезд женщины на такси до банкомата и обратно. А после хищения денег в течение нескольких часов держали с ней связь, убеждая, что оба взятых ею кредита погашены. Сумма причинённого в результате противоправного деяния ущерба с учётом страхового взноса составила более четырёх миллионов рублей, - уточнили в МВД по Бурятии.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 
мошенничество

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