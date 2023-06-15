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В Бурятии штормовой ветер посрывал крыши с магазинов и домов

В Бурятии штормовой ветер посрывал крыши с магазинов и домов
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
А на одно из зданий свалился тополь

Накануне в прибрежном Кабанском районе Бурятии разбушевалась непогода. О последствиях разгула стихии рассказали в районной группе «Кабанск-инфо.24/7». Так, в посёлке Клюевка сильный ветер сорвал конёк на крыше многоквартирного дома,  по два листа шифера с кровли ещё одного дома и здания местной администрации и лист металлопрофиля на магазине.


«Похозяйничала» стихия и в городе Бабушкин. Там крыши лишился детский сад «Тополёк». Два листа шифера унесло с КДЦ «Снежный».

На постройку, где расположен МУП ЖКХ, рухнул тополь. Дерево серьёзно повредило шифер на площади примерно в 15 квадратных метров. Частично пострадало и само здание.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. В населённых пунктах началась подготовка к восстановлению кровли зданий, рассказали в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 июня на отдалённый Окинский район тоже обрушилась непогода. Там поднялся сильный ветер. В итоге всё муниципальное образование осталось без света. На улицах попадали заборы, столбы и деревья.
ветер непогода Кабанский район

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