В Бурятии штормовой ветер посрывал крыши с магазинов и домов









Как сообщал «Байкал-Daily» , вечером 15 июня на отдалённый Окинский район тоже обрушилась непогода. Там поднялся сильный ветер. В итоге всё муниципальное образование осталось без света. На улицах попадали заборы, столбы и деревья.

Накануне в прибрежном Кабанском районе Бурятии разбушевалась непогода. О последствиях разгула стихии рассказали в районной группе «Кабанск-инфо.24/7». Так, в посёлке Клюевка сильный ветер сорвал конёк на крыше многоквартирного дома, по два листа шифера с кровли ещё одного дома и здания местной администрации и лист металлопрофиля на магазине.«Похозяйничала» стихия и в городе Бабушкин. Там крыши лишился детский сад «Тополёк». Два листа шифера унесло с КДЦ «Снежный».На постройку, где расположен МУП ЖКХ, рухнул тополь. Дерево серьёзно повредило шифер на площади примерно в 15 квадратных метров. Частично пострадало и само здание.К счастью, обошлось без человеческих жертв. В населённых пунктах началась подготовка к восстановлению кровли зданий, рассказали в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».