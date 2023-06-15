Отдалённый район Бурятии остался без света из-за сильного ветра



Накануне на Окинский район Бурятии обрушилась непогода. Там поднялся сильный ветер. В итоге произошёл обрыв проводов в ограде дома на улице Самбялова в районном центре – селе Орлик. На улице Комсомольская упала часть забора и столб, а в парке Победы – дерево, сообщается в районной группе «Ока-инфо.24/7».







Кроме того, весь район остался без электроэнергии – из-за сильных порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, отключилась дизельная электростанция (ДЭС). В местность Хайгас, где упала опора ЛЭП, отправилась бригада РЭС из семи человек.



После 22:00 стало известно, что повреждённые линии электропередач отремонтировали. На улице Самбялова устранили провисание проводов, а ещё на двух – Обручева и Дугарова – поправили накренившиеся столбы. Упавший столб на Комсомольской оказался опорой линии связи одного из интернет-провайдеров.





Электроснабжение в Оке частично восстановили – свет к 11 вечера появился в улусе Алаг-Шулун и Бурэнголе, а уже ночью 15 июня – в улусе Балакта, Орлике, сёлах Саяны, Сорок, Хара-Хужир, Хурга и Заимки, пишет «Ока-инфо.24/7».





