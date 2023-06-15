15 июня

14 июня

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В Бурятии утонул семилетний ребёнок

В Бурятии утонул семилетний ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его с вечера ищут спасатели

Трагедия произошла в среду, 14 июня, в прибайкальском селе Кома. В реке Итанца утонул ребёнок 2016 года рождения. Информация об этом поступила от оперативного дежурного ЕДДС в центр управления в кризисных ситуациях республиканского управления МЧС.

О несчастном случае тут же оповестили оперативные службы. В районе начались поиски утонувшего ребёнка. 

На место отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. К ним присоединились и местные жители. Задействован психолог МЧС России. Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня на реке Селенга утонул 14-летний подросток.

    


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