Комиссия ждёт результаты всех проб, взятых на реке Лена после столкновения танкеров
Режим ЧС муниципального уровня, введённый в Киренском районе Иркутской области из-за столкновения на реке Лене двух нефтеналивных танкеров и попадания в акваторию нефтепродуктов, рекомендовано продлить.
Такое решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности, которое состоялось в среду, 14 июня, вечером. На совещании было отмечено, что пробы были взяты специалистами Роспотребнадзора и Росприроднадзора в районах нескольких населённых пунктов ниже по течению города Киренска. К вечеру среды, 14 июня, получены результаты проб, исследованные в лаборатории Роспотребнадзора. Повышенного содержания нефтепродуктов не установлено.
– Сегодня к вечеру были доставлены в Иркутск результаты проб воды, которые сделал Роспотребнадзор на реке Лена ниже по течению города Киренска, в районе двух населённых пунктов района. Пробы показали, что вода соответствует нормативам. Вместе с тем режим ЧС рекомендовано продлить до получения результатов проб по линии Росприроднадзора, – уточнил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
– Мы ждём результаты заборов проб воды акватории реки Лены вплоть до границы Киренского района, чтобы можно было с уверенностью сказать людям, что показания в норме. В целом по Киренскому району, по информации глав поселений, ситуация стабильная, люди оповещены, жалоб от населения не поступало, -- прокомментировал мэр Киренского района Кирилл Свистелин.
Напомним, вечером 12 июня на реке Лене в районе посёлка Алексеевск столкнулись два нефтеналивных теплохода, в результате происшествия в воду попали около 80 тонн бензина АИ-92. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В районе Иркутской области собираются продлить режим ЧС
Происшествия, Фото:
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