На реке Лена в Иркутской области взяли пробы воды после разлива бензина

Первые результаты будут готовы 14 июня
На реке Лена в Иркутской области после разлива бензина при столкновении двух танкеров взяли пробы для исследования на содержание нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Первые результаты анализов будут готовы 14 июня.
После их получения будет решаться вопрос о снятии либо продлении режима ЧС в Киренском районе.
- На текущий момент, по информации всех контрольно-надзорных органов, какого-либо масляного пятна, запаха, присутствия нефтепродуктов в реке от Киренска и далее по течению не наблюдается. По информации собственника плавсредства, после аварии вокруг судна было выставлено 200 метров боновых заграждений, высыпано 300 килограммов абсорбента. Скоро мы будем иметь первые данные по пробам воды в районе происшествия и будем принимать решение по снятию, либо продлению режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, - сообщил первого заместитель губернатора Роман Колесов.
На месте столкновения танкеров выше и ниже по течению реки работают сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росводоресурсов, Росрыболовства, СКР, областной, транспортной и природоохранной прокуратур.
На реке Лена ниже по течению находится 11 населённых пунктов. В них забор воды для снабжения местных жителей производят из скважин, которые сейчас можно использовать. Но при этом жителям не рекомендовано набирать воду из реки и купаться в ней до получения результатов проб воды.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 12 июня на реке Лена в районе посёлка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, стоявший в порту, и танкер ТР-900 «Ерофей Хабаров», перевозивший 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена ёмкость с бензином. В реку вылилось от 60 до 90 тонн бензина.
Накануне сообщалось, что танкером «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Медицинское освидетельствование показало, что сам капитан был нетрезв.
В Киренском районе действует режим чрезвычайной ситуации.
Расследуется уголовное дело по ч.1 ст.247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ч.1 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) УК РФ.
На реке Лена в Иркутской области взяли пробы воды после разлива бензина
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первые результаты будут готовы 14 июня
Он погиб на реке Шилка
Пожар произошёл ночью
Потерпевшая подала заявление только спустя года
Молодой человек попался пьяным за рулём всего через месяц после суда
Полицейские провели «проверочную закупку»
Иск в суд подала прокуратура
Пожар произошёл в пятиэтажке
Время простоя превысило 40 минут
Его площадь уже превысила 700 гектаров
Сейчас идут поиски
Водителя они планировали убить ради его машины
Машину преступник бросил у Богородского острова
Преступление произошло из-за долга
Мужчина умудрился устроить его в труднодоступной местности