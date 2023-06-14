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В Улан-Удэ пациент выпрыгнул из кареты «скорой» и напал на водителя

В Улан-Удэ пациент выпрыгнул из кареты «скорой» и напал на водителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Для задержания буйного мужчины приехали росгвардейцы

В Улан-Удэ буйный пациент, не желавший ехать в больницу, устроил дебош в карете скорой помощи.

Изначально скорая медицинская помощь приехала на сообщение о том, что в ходе скандала мужчина разбил рукой стекло и получил порезы. Оказав первую помощь, медики повезли пострадавшего в больницу.

Когда скорая ехала по проспекту Строителей пациент, который был сильно пьян, стал отказываться от госпитализации. Мужчина так не хотел в больницу, что даже попытался выйти из автомобиля на ходу. Он начал дёргать дверь.

Водителю пришлось остановиться. Тогда пьяный дебошир выпрыгнул на улицу, но упал, получив ушибы и царапины.

Водитель и фельдшер стали оказывать пациенту помощь, во время которой мужчина ударил головой водителя и рассёк ему бровь.

Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Когда росгвардейцы прибыли, мужчина уже уснул в карете скорой помощи.

- В лечебном учреждении пациента осмотрели и оказали ему медицинскую помощь. Пострадавший от госпитализации отказался и был доставлен в отдел полиции. В отношении 51-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту нанесения побоев, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ пьяный мужчина набросился на фельдшера скорой помощи. Медик получил камнем по голове.
Росгвардия скорая помощь

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