13 июня

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В реку Лена в Иркутской области попало от 60 до 90 тонн бензина

В реку Лена в Иркутской области попало от 60 до 90 тонн бензина
Происшествия, 
Капитан танкера был пьян

В Киренском районе Иркутской области в реку Лена после столкновения танкеров попало от 60 до 90 тонн бензина. Информация прозвучала на срочном заседании комиссии, которое утром 13 июня провёл губернатор Игорь Кобзев.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко напомнил, что инцидент произошёл 12 июня около 21:15 в районе посёлка Алексеевск. Одно из судов – ТР-901 – находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина АИ-92. В результате происшествия была повреждена грузовая кормовая ёмкость теплохода «Ерофей Хабаров».

- Собственник судна сообщил о происшествии с опозданием, задержка информации составила более часа. Это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений, - отметил Вячеслав Федосеенко.

Образовавшаяся течь бензина в настоящее время устранена. По предварительным оценкам, в акваторию реки вылилось от 60 до 90 тонн топлива. В Киренском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил судовождения, рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев. Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана.

– Необходимо провести мониторинг воды по всем населённым пунктам вниз по течению, где прошла бензиновая фракция. Это посёлки Алексеевск, Воронежский, Салтыков, Алымовка, Никулина, Банщикова, Чечуйск, Юбилейный и другие. До получения анализов населению стоит ограничить купание в реке, - поручил Игорь Кобзев.

На заседании комиссии по ЧС было отмечено, что официальных водоисточников на реке Лена нет.

Рабочую группу по ликвидации последствий попадания нефтепродуктов в реку Лена возглавит первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

экология загрязнение река

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