В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет

Пьяный водитель вылетел на «встречку», уходя от полицейских



В Кяхтинском районе Бурятии суд приговорил виновника смертельного ДТП к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



- В судебном заседании установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, он значительно превысил допустимый скоростной режим, вследствие чего нарушил правила проезда перекрёстка и совершил столкновение с автомобилем, следовавшем во встречном направлении. В результате происшествия один пассажир автомобиля погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения, - говорится в сообщении.



Виновник аварии признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).



Кяхтинский районный суд назначил виновному семь лет в колонии-поселении. Также мужчина лишён водительских прав на 2,5 года.



Приговор вступил в законную силу.

