Пьяный водитель вылетел на «встречку», уходя от полицейских
В Кяхтинском районе Бурятии суд приговорил виновника смертельного ДТП к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
- В судебном заседании установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, он значительно превысил допустимый скоростной режим, вследствие чего нарушил правила проезда перекрёстка и совершил столкновение с автомобилем, следовавшем во встречном направлении. В результате происшествия один пассажир автомобиля погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения, - говорится в сообщении.
Виновник аварии признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Кяхтинский районный суд назначил виновному семь лет в колонии-поселении. Также мужчина лишён водительских прав на 2,5 года.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет
Происшествия, Фото:
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