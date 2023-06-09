09 июня

08 июня

Популярное

В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет

В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный водитель вылетел на «встречку», уходя от полицейских

В Кяхтинском районе Бурятии суд приговорил виновника смертельного ДТП к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

- В судебном заседании установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, он значительно превысил допустимый скоростной режим, вследствие чего нарушил правила проезда перекрёстка и совершил столкновение с автомобилем, следовавшем во встречном направлении. В результате происшествия один пассажир автомобиля погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Виновник аварии признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Кяхтинский районный суд назначил виновному семь лет в колонии-поселении. Также мужчина лишён водительских прав на 2,5 года.

Приговор вступил в законную силу.
ДТП суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области сгорели торговый центр и кафе
Происшествия, 09.06.2023
Огонь охватил площадь 350 квадратных метров
В Бурятии в мусорный бак выбросили неизвестно чей труп
В Бурятии в мусорный бак выбросили неизвестно чей труп
Происшествия, 09.06.2023
Местных жителей призвали увозить мёртвых животных на скотомогильники
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 09.06.2023
Трагедия произошла ранним утром
В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет
В Бурятии виновника смертельного ДТП посадили на семь лет
Происшествия, 09.06.2023
Пьяный водитель вылетел на «встречку», уходя от полицейских
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 09.06.2023
На тушении работали 96 человек
В Бурятии мальчика сбили на «зебре»
В Бурятии мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, 09.06.2023
Его сбил водитель кроссовера
В Бурятии ранним утром произошло землетрясение
В Бурятии ранним утром произошло землетрясение
Происшествия, 09.06.2023
На этот раз тряхнуло полуостров Святой Нос
В Улан-Удэ пообещали снести горку, где ребёнку отрезало палец
В Улан-Удэ пообещали снести горку, где ребёнку отрезало палец
Происшествия, 08.06.2023
После ЧП в Железнодорожном районе начали экстренно проверять все детские площадки
В Улан-Удэ ребёнок лишился пальца, играя на горке
В Улан-Удэ ребёнок лишился пальца, играя на горке
Происшествия, 08.06.2023
Несчастный случай произошёл прямо на детской площадке
В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки и иномарку
В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки и иномарку
Происшествия, 08.06.2023
К нему привело неосторожное обращение с огнём
Забайкальца посадили за убийство безногого двоюродного брата
Забайкальца посадили за убийство безногого двоюродного брата
Происшествия, 08.06.2023
Мужчина скончался от повреждения сонной артерии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^