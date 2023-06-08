Всё произошло ночью, когда мать спала
Мошенники обманули 12-летнего ребёнка из Улан-Удэ, чтобы получить деньги его матери. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
40-летняя мать мальчика обратилась в отдел полиции по Железнодорожному району 6 июня. Она сообщила, что мошенники, обманув её 12-летнего сына, оформили на неё кредит и списали со счетов все имевшиеся деньги. Ущерб составил 112 тысяч рублей.
Выяснилось, что всё произошло ночью, когда мать спала, а её сын играл в игру на телефоне. В соцсети ему написал якобы ребёнок и попросил помочь в проверке связи (мол, его смс не доходили до адресатов). Затем стал знакомиться с мальчиком, спрашивать, где тот живет и в каком классе учится. После он и вовсе заявил, что номер телефона собеседника каким-то образом привязался к его номеру и, чтобы его отвязать, ему нужен абонентский номер матери мальчика.
- Дальнейший «разговор» развивался в том же ключе: мамин номер вдруг оказался привязанным к банковской карте незнакомца. Чтобы это «исправить», написавший попросил прислать уже номер карты женщины, а впоследствии – воспользоваться её телефоном и назвать все поступающие коды и пароли, - рассказали в МВД.
Только когда на телефон стали приходить смс о снятии денег, ребёнок понял, что попался на уловки мошенников. Он разбудил маму и, плача, признался, что натворил.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве, ведётся следствие.
В Улан-Удэ ребёнок перевёл мошенникам деньги с карты матери
Происшествия, Фото:
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