В Бурятии установили личность мужчины, которого обнаружили мёртвым в сарае

Пенсионер покончил с собой
Личность мужчины, чей труп нашли
накануне в иволгинском селе Поселье, установили. Им оказался 66-летний местный житель. Заявление о пропаже мужчины поступило от его родственников днём 6 июня, уточнили в ведомстве.
Ранее там рассказали, что мёртвого человека обнаружили в сарае во дворе строящегося дома. Пенсионер свёл счёты с жизнью.
Жителей республики попросили помочь с его опознанием и опубликовали приметы на официальном сайте МВД. Среди них были и особые – татуировка с танком, ещё одна – в виде букв «ЦБ» и «Б» с двумя точками или нечитаемыми мелкими буквами и третья – цифры «195» и вопросительный знак.
Пенсионер покончил с собой
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