В Бурятии установили личность мужчины, которого обнаружили мёртвым в сарае





Жителей республики попросили помочь с его опознанием и опубликовали приметы на официальном сайте МВД. Среди них были и особые – татуировка с танком, ещё одна – в виде букв «ЦБ» и «Б» с двумя точками или нечитаемыми мелкими буквами и третья – цифры «195» и вопросительный знак.

