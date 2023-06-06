06 июня

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В Бурятии установили личность мужчины, которого обнаружили мёртвым в сарае

В Бурятии установили личность мужчины, которого обнаружили мёртвым в сарае
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионер покончил с собой

Личность мужчины, чей труп нашли накануне в иволгинском селе Поселье, установили. Им оказался 66-летний местный житель. Заявление о пропаже мужчины поступило от его родственников днём 6 июня, уточнили в ведомстве.

Ранее там рассказали, что мёртвого человека обнаружили в сарае во дворе строящегося дома. Пенсионер свёл счёты с жизнью. 

Жителей республики попросили помочь с его опознанием и опубликовали приметы на официальном сайте МВД. Среди них были и особые – татуировка с танком, ещё одна – в виде букв «ЦБ» и «Б» с двумя точками или нечитаемыми мелкими буквами и третья – цифры «195» и вопросительный знак.
смерть самоубийство

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