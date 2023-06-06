06 июня

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В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой

В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой
Происшествия, 
Полицейские просят помощи в установлении личности

Днём 5 июня в селе Поселье Иволгинского района Бурятии нашли тело неизвестного мужчины. Труп обнаружили в сарае во дворе строящегося дома по улице Кипарисовая.

Установлено, что мужчина совершил самоубийством.

Полицейские выясняют его личность и просят жителей о помощи.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 65 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные с проседью, стрижка короткая.

Особые приметы: на левом плече татуировка с изображением танка, в районе большого пальца левой кисти татуировка в виде букв ЦБ и буквы Б с двумя точками или нечитаемыми мелкими буквами, на четырех фалангах пальцев левой кисти татуировки в виде цифр и вопросительного знака «195?».





Был одет в майку камуфлированную зелёного цвета, серые трико, кеды серого цвета с белой подошвой и двумя белыми полосками.

При наличии какой-либо информации о личности мужчины полицейские просят сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).

смерть самоубийство полиция

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