В пригороде Улан-Удэ неизвестный покончил с собой

















Был одет в майку камуфлированную зелёного цвета, серые трико, кеды серого цвета с белой подошвой и двумя белыми полосками.



При наличии какой-либо информации о личности мужчины полицейские просят сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).



в майку камуфлированную зелёного цвета, серые трико, кеды серого цвета с белой подошвой и двумя белыми полосками.При наличии какой-либо информации о личности мужчины полицейские просят сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-66 или 102 (112).

Днём 5 июня в селе Поселье Иволгинского района Бурятии нашли тело неизвестного мужчины. Труп обнаружили в сарае во дворе строящегося дома по улице Кипарисовая.Установлено, что мужчина совершил самоубийством.Полицейские выясняют его личность и просят жителей о помощи.азиатской внешности, на вид около 65 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные с проседью, стрижка короткая.на левом плече татуировка с изображением танка, в районе большого пальца левой кисти татуировка в виде букв ЦБ и буквы Б с двумя точками или нечитаемыми мелкими буквами, на четырех фалангах пальцев левой кисти татуировки в виде цифр и вопросительного знака «195?».