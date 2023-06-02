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В Бурятии потушили пожар возле Щучьего озера

В Бурятии потушили пожар возле Щучьего озера
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Угрозы перехода огня на детские лагеря не возникло

В Селенгинском районе Бурятии потушили возгорание вблизи озера Щучье. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар обнаружили сегодня утром между детскими лагерями «Уголёк» и «Родник».

Как выяснилось, там горела сухая трава. На данный момент пожар ликвидирован на площади 1 гектар.

- На тушении были задействованы силы 40-ой пожарно-спасательной части МЧС, работники лесной охраны, добровольной пожарной команды «Загустайская», местное население. Всего на месте работали 14 человек, восемь единиц техники. Благодаря своевременному обнаружению возгорания удалось не допустить дальнейшего распространения огня и оперативно его ликвидировать, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Отмечается, что угрозы перехода огня на детские лагеря нет, их территория опахана по всему периметру. 

пожар

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