Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч







Как сообщал «Байкал-Daily» , для ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пределах пятикилометровой полосы вдоль границы необходимо разрешение пограничного органа. Пропуск туда осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным и коллективным пропускам, выдаваемыми пограничными органами на основании личных заявлений.

Всё произошло ещё год назад, в июне 2022-го. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии задержали на приграничной территории Окинского района жителя соседней Иркутской области. Он без разрешения рыбачил на озере Ильчир в нерестовый период.Браконьер с помощью сетей выловил 910 рыбин разного вида. Ущерб превысил 800 тысяч рублей.Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). В итоге ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.