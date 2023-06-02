02 июня

01 июня

Популярное

Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч

Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Происшествия,  Фото:пограничное управление ФСБ России по Бурятии
Браконьер отделался условным сроком 

Всё произошло ещё год назад, в июне 2022-го. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии задержали на приграничной территории Окинского района жителя соседней Иркутской области. Он без разрешения  рыбачил на озере Ильчир в нерестовый период.

Браконьер с помощью сетей выловил 910 рыбин разного вида. Ущерб превысил 800 тысяч рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). В итоге ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Как сообщал «Байкал-Daily», для ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пределах пятикилометровой полосы вдоль границы необходимо разрешение пограничного органа. Пропуск туда осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным и коллективным пропускам, выдаваемыми пограничными органами на основании личных заявлений.
пограничное управление браконьеры рыба суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Жительница Улан-Удэ нашла неизвестно чьи останки
Происшествия, 02.06.2023
Жуткую находку обнаружили на остановке
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
Происшествия, 02.06.2023
Пожар возник в Селенгинском районе
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
Происшествия, 02.06.2023
Специалисты тушат сложный лесной пожар
Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Иркутянин наловил в Бурятии рыбу на 800 с лишним тысяч
Происшествия, 02.06.2023
Браконьер отделался условным сроком
Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Улан-удэнца будут судить за 18 тысяч бутылок палёного алкоголя
Происшествия, 02.06.2023
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
В Бурятии на тушении пожара отличился доброволец
Происшествия, 01.06.2023
Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки
На Ольхоне кто-то украл почву
На Ольхоне кто-то украл почву
Происшествия, 01.06.2023
Полиция проводит проверку
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
В Иркутске директора стройфирмы будут судить за хищение 29 млн
Происшествия, 01.06.2023
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
В Забайкалье у рыбаков изъяли свыше 1500 рыб в период нереста
Происшествия, 01.06.2023
Всех живых особей выпустили обратно в водоёмы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^