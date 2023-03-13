Собирающим орехи жителям Бурятии напомнили правила нахождения в погранзоне

Для этого нужно получить специальный пропуск
В Бурятии возобновляется сезон сбора кедрового ореха. В пограничном управлении ФСБ России по РБ жителям республики напомнили о необходимости оформить пропуск для въезда (прохода) в пограничную зону и разрешение на осуществление хозяйственной, промысловой и другой деятельности в пределах пятикилометровой полосы вдоль государственной границы.
Согласно статье 17 федерального закона «О государственной границе РФ», пропуск туда осуществляется по документам, удостоверяющим личность, индивидуальным и коллективным пропускам, выдаваемыми пограничными органами на основании личных заявлений.
Для ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пределах пятикилометровой полосы вдоль границы необходимо разрешение пограничного органа. В остальной части пограничной зоны вышеуказанная деятельность осуществляется только с письменного уведомления пограничного органа.
Со всеми вопросами о заполнении заявления для получения пропусков и разрешений можно обратиться к специалистам оформления и выдачи пропусков пограничного управления ФСБ России по Бурятии
в будние дни с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), а в пятницу (предпраздничные дни) – с 10:00 до 15:30 по телефону 8 (3012) 45-10-46.
Срок оформления разрешительных документов для граждан России – до 15-ти, для иностранцев и лиц без гражданства – до 30 рабочих дней. Кроме того, для жителей Бурятии срок действия разрешения может составлять три года, для остальных – не более года.
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Для этого нужно получить специальный пропуск
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