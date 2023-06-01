У мужчины не было соответствующего разрешения
Житель города Усть-Илимск Иркутской области получил штраф за незаконный запуск квадрокоптера, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Братская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения воздушного законодательства. В ходе неё выяснилось, что феврале этого года житель Усть-Илимска запустил беспилотный летательный аппарат, не имея плана полёта воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства.
Его признали виновным в нарушении Воздушного кодекса РФ и федеральных правил использования воздушного пространства РФ. Мужчине предстоит выплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует запрет на запуск дронов. Нарушителям грозят штрафы.
Жителя Иркутской области оштрафовали за запуск квадрокоптера
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У мужчины не было соответствующего разрешения
Мужчину до смерти избили его же собственной битой
Один ребёнок погиб
Наказание отсрочили до достижения её ребёнка 14-летнего возраста
Данные озвучили на коллегии в прокуратуре
Мужчина изготовил карабин на веранде
Возможно, у него есть дочь и бывшая супруга
За границу незаконно вывезли более 200 тысяч кубометров лесоматериалов
Сотового телефона у неё с собой нет
Электроэнергии лишились жильцы пятиэтажки
Полиция разыскивает подозреваемого
Пострадавший не имеет водительских прав
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Расправа произошла во время распития спиртного
Происшествия, 31.05.2023
Мужчина не выполнял требования сотрудника МВД