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Жителя Иркутской области оштрафовали за запуск квадрокоптера

Жителя Иркутской области оштрафовали за запуск квадрокоптера
Происшествия,  Фото:из архива
У мужчины не было соответствующего разрешения

Житель города Усть-Илимск Иркутской области получил штраф за незаконный запуск квадрокоптера, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Братская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения воздушного законодательства. В ходе неё выяснилось, что феврале этого года житель Усть-Илимска запустил беспилотный летательный аппарат, не имея плана полёта воздушного судна и разрешения на использование воздушного пространства. 

Его признали виновным в нарушении Воздушного кодекса РФ и федеральных правил использования воздушного пространства РФ. Мужчине предстоит выплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует запрет на запуск дронов. Нарушителям грозят штрафы. 
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