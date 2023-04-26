Размер штрафа может составить до 300 тысяч рублей
Как соообщал «Байкал-Daily», в марте жителям Бурятии запретили запускать дроны. Вступил в силу указ главы республики № 42 о запрете использования беспилотников на территории республики.
За незаконный запуск предусмотрены штрафы.
- Указ устанавливает запрет на использование беспилотных воздушных судов над территорией республики, за исключением определенных случаев. За нарушение правил использования воздушного пространства по ст. 11.4 КоАП предусмотрен штраф для граждан от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – 100-150 тыс. рублей, для юрлиц – 250 - 300 тыс. рублей, - сообщили в минтрансе республики.
В ведомстве напомнили, что с 19 октября 2022 года в Бурятии был введён режим базовой готовности, в связи с чем появилась необходимость в усилении охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. На основании этого республиканский оперативный штаб по реализации мер режима базовой готовности в Бурятии принял решение установить запрет на использование беспилотных воздушных судов.
- Исключения есть лишь для беспилотников, используемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, и другими организациями и физическими лицами по договору с указанными органами власти, а также при наличии разрешения соответствующего органа местного самоуправления, - пояснили в минтрансе.
Запрет на использование дронов сохранится до снятия режима базовой готовности.
Жителям Бурятии пригрозили штрафами за запуск дронов
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