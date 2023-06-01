Один ребёнок погиб
Каждое шестое ДТП в Бурятии – с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, сообщили в республиканском УГИБДД.
С начала года в Бурятии в 63 дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 72 ребёнка. Один школьник погиб.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло в марте в пригороде Улан-Удэ. Автомобиль «Хонда Инсайт», которым управлял пьяный водитель, перевернулся на крышу. В машине ехала семья – водитель, его беременная сожительница, её брат и двое сыновей в возрасте восьми и четырёх лет. Восьмилетний мальчик скончался на месте.
- Как показывает анализ прошлых лет, ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряется в период летних каникул. Во время отдыха дети проводят много времени на улице, играя во дворах и вблизи проезжей части. В преддверии каникул сотрудники Госавтоинспекции в школах провели классные часы и занятия на тему детской дорожной безопасности. Однако родителям необходимо ежедневно повторять с детьми правила поведения на дороге и показывать своим примером, как правильно переходить проезжую часть, - обратились сотрудники УГИБДД.
С начала года в ДТП в Бурятии пострадали более 70 детей
Происшествия, Фото:
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