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В Улан-Удэ родила женщина, пострадавшая в ДТП, где погиб её старший сын

В Улан-Удэ родила женщина, пострадавшая в ДТП, где погиб её старший сын
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Следствие подтвердило, что перед аварией алкоголь употреблял не только водитель, но и его беременная сожительница

Женщина, пострадавшая в сегодняшнем ночном ДТП в пригороде Улан-Удэ, родила. Об этом сообщила глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», автомобиль «Хонда Инсайт», которым управлял пьяный водитель, перевернулся на крышу. В машине ехала семья – помимо водителя, его беременная сожительница, её брат и двое сыновей в возрасте восьми и четырёх лет.

Восьмилетний мальчик, получивший тяжёлые травмы, скончался на месте. Его четырёхлетний брат был госпитализирован в детскую больницу, а беременную маму увезли в перинатальный центр из-за угрозы жизни плода. Она находилась на 37 неделе беременности (самое начало девятого месяца).

- Беременную женщину госпитализировали в городской перинатальный центр. Комплексная бригада врачей успешно провела женщине родоразрешение. Новорождённый находится в тяжёлом состоянии, - сообщила глава минздрава Бурятии.

Водитель, устроивший смертельную аварию, уже задержан. Ему 39 лет, это сожитель пострадавшей женщины. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).


В следственном управлении подтвердили утреннюю информацию, что алкоголь той ночью употреблял не только мужчина, но и его беременная сожительница.

- По данным следствия, вечером 23 марта подозреваемый вместе с беременной сожительницей и её братом употребляли спиртные напитки, после чего около полуночи на его автомобиле «Хонда Инсайт» решили ехать в гости к родственникам в село Новоильинск Заиграевского района. С собой взяли двух малолетних детей, которых повезли в машине без детских удерживающих устройств и не пристёгнутыми ремнями безопасности. В районе 28-го километра автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга по направлению в сторону посёлка Онохой пьяный водитель на скорости около 110 км/ч не справился с управлением, выехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся. Восьмилетний мальчик, находившийся в салоне машины, скончался на месте происшествия. Женщина, находящаяся на девятом месяце беременности, со вторым ребёнком доставлены в больницу с многочисленными травмами. Сам водитель и второй мужчина не пострадали, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают необходимые следственные действия. 
ДТП смерть

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