На борту находились 46 пассажиров
30 мая самолёт АН-24 авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора.
- При выполнении воздушным судном авиакомпании «ИрАэро» Ан-24 рейса по маршруту «Иркутск – Усть-Кут» установлена трещина на пассажирском остеклении (иллюминаторе). В связи с этим экипажем принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета, - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Воздушное судно, на борту которого находились 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно произвело посадку.
Начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
- Следователями и криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ.
Вылетевший из Иркутска самолёт вернулся из-за трещины на иллюминаторе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл на реке Лена
На борту находились 46 пассажиров
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Браконьеров поймали в декабре прошлого года
Существовала угроза перехода огня на жилые дома
Их оставили в коробке на пригорке
Женщина продала 22 хвоста
Стали известны подробности трагедии
Водителя госпитализировали
Сельчанин поджёг баню женщины, которая не захотела с ним жить
С ними боролись 79 человек
Вор планировал пользоваться наушниками сам
Инцидент произошёл в Эхирит-Булагатском районе
Трагедия произошла на севере республики
Когда мальчиков госпитализировали, они были без сознания