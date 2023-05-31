Вылетевший из Иркутска самолёт вернулся из-за трещины на иллюминаторе

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

На борту находились 46 пассажиров



30 мая самолёт АН-24 авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора.



- При выполнении воздушным судном авиакомпании «ИрАэро» Ан-24 рейса по маршруту «Иркутск – Усть-Кут» установлена трещина на пассажирском остеклении (иллюминаторе). В связи с этим экипажем принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета, - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Воздушное судно, на борту которого находились 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно произвело посадку.



Начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».



- Следователями и криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ.

