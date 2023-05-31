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Вылетевший из Иркутска самолёт вернулся из-за трещины на иллюминаторе

Вылетевший из Иркутска самолёт вернулся из-за трещины на иллюминаторе
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
На борту находились 46 пассажиров

30 мая самолёт АН-24 авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора.

- При выполнении воздушным судном авиакомпании «ИрАэро» Ан-24 рейса по маршруту «Иркутск – Усть-Кут» установлена трещина на пассажирском остеклении (иллюминаторе). В связи с этим экипажем принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета, - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно, на борту которого находились 46 пассажиров и пять членов экипажа, благополучно произвело посадку.

Начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- Следователями и криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ. 
самолеты

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