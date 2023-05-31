31 мая

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В центре Иркутска подожгли сразу несколько строений

В центре Иркутска подожгли сразу несколько строений
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Существовала угроза перехода огня на жилые дома

Поздно вечером 30 мая в центре Иркутска – на улице Подгорная – загорелось сразу несколько неэксплуатируемых строений.

На момент прибытия пожарных горели три отдельно стоящих строения, существовала угроза перехода огня на жилые дома.



Пожарным потребовалось менее часа, чтобы потушить пожар. Огонь повредил три строения на общей площади 200 квадратных метров.

- К тушению привлекались четыре единицы техники и 20 человек. Благодаря своевременному обнаружению пожара и грамотным действиям сотрудников удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространение огня на соседние строения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что пожар начался одновременно сразу в трёх отдельных постройках. Основная причина пожара – поджог.

пожар Поджог

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