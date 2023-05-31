Улан-удэнку осудили за продажу омуля

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина продала 22 хвоста



Жительница Улан-Удэ, перепродавшая байкальский омуль, предстала перед судом. Она признана виновной в сбыте имущества, добытого преступным путём (ч. 1 ст. 175 УК РФ).



- Осенью 2022 года женщина приобрела и в последующем реализовала байкальский омуль в количестве 24 штук. Подсудимая достоверно знала, что вылов омуля запрещён, - отметили в прокуратуре Бурятии.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

