Женщина продала 22 хвоста
Жительница Улан-Удэ, перепродавшая байкальский омуль, предстала перед судом. Она признана виновной в сбыте имущества, добытого преступным путём (ч. 1 ст. 175 УК РФ).
- Осенью 2022 года женщина приобрела и в последующем реализовала байкальский омуль в количестве 24 штук. Подсудимая достоверно знала, что вылов омуля запрещён, - отметили в прокуратуре Бурятии.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнку осудили за продажу омуля
Происшествия, Фото:
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