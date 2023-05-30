Когда мальчиков госпитализировали, они были без сознания
В Улан-Удэ двое подростков (им по 13 и 14 лет) после обильного употребления алкоголя попали в реанимацию.
Несовершеннолетние поступили в детскую республиканскую клиническую больницу. Мальчики были без сознания, их экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.
В течение суток врачи проводили интенсивную дезинтоксикационную терапию. После того, как состояние подростков улучшилось, их перевели в обычное отделение.
- И такие случаи, увы, имеют место, - отметила врач анестезиолог-реаниматолог Марина Салимова, - С начала года в подобном состоянии поступило 10 детей.
Всего в приёмном покое детской больницы с начала года зарегистрировано 105 детей, бывших в алкогольном опьянении. Чаще всего поступают дети-подростки 13-14 лет и старше с травмами, полученными в пьяном виде.
- Разрушительное действие этанола на нервную ткань доказано. Токсическое влияние алкоголя на центральную нервную систему, функцию головного мозга и в целом на организм особенно опасно для ребёнка. Острое, даже однократное, отравление алкоголем не пройдёт бесследно, проявившись в дальнейшем, как минимум, нарушением когнитивных функций - ухудшением памяти, внимания, скорости восприятия, способности сосредоточиться, абстрактно и логически мыслить. Могут быть изменения поведения, а также спровоцированы различные заболевания внутренних органов, - предупреждают медики больницы.
В Улан-Удэ двое сильно пьяных подростков попали в реанимацию
Происшествия, Фото:
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