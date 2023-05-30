В Улан-Удэ двое сильно пьяных подростков попали в реанимацию

Когда мальчиков госпитализировали, они были без сознания



В Улан-Удэ двое подростков (им по 13 и 14 лет) после обильного употребления алкоголя попали в реанимацию.



Несовершеннолетние поступили в детскую республиканскую клиническую больницу. Мальчики были без сознания, их экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.



В течение суток врачи проводили интенсивную дезинтоксикационную терапию. После того, как состояние подростков улучшилось, их перевели в обычное отделение.



- И такие случаи, увы, имеют место, - отметила врач анестезиолог-реаниматолог Марина Салимова, - С начала года в подобном состоянии поступило 10 детей.



Всего в приёмном покое детской больницы с начала года зарегистрировано 105 детей, бывших в алкогольном опьянении. Чаще всего поступают дети-подростки 13-14 лет и старше с травмами, полученными в пьяном виде.



- Разрушительное действие этанола на нервную ткань доказано. Токсическое влияние алкоголя на центральную нервную систему, функцию головного мозга и в целом на организм особенно опасно для ребёнка. Острое, даже однократное, отравление алкоголем не пройдёт бесследно, проявившись в дальнейшем, как минимум, нарушением когнитивных функций - ухудшением памяти, внимания, скорости восприятия, способности сосредоточиться, абстрактно и логически мыслить. Могут быть изменения поведения, а также спровоцированы различные заболевания внутренних органов, - предупреждают медики больницы.

