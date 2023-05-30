30 мая

29 мая

Популярное

В Улан-Удэ двое сильно пьяных подростков попали в реанимацию

В Улан-Удэ двое сильно пьяных подростков попали в реанимацию
Происшествия,  Фото:ДРКБ
Когда мальчиков госпитализировали, они были без сознания

В Улан-Удэ двое подростков (им по 13 и 14 лет) после обильного употребления алкоголя попали в реанимацию.

Несовершеннолетние поступили в детскую республиканскую клиническую больницу. Мальчики были без сознания, их экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

В течение суток врачи проводили интенсивную дезинтоксикационную терапию. После того, как состояние подростков улучшилось, их перевели в обычное отделение.

- И такие случаи, увы, имеют место, - отметила врач анестезиолог-реаниматолог Марина Салимова, - С начала года в подобном состоянии поступило 10 детей.

Всего в приёмном покое детской больницы с начала года зарегистрировано 105 детей, бывших в алкогольном опьянении. Чаще всего поступают дети-подростки 13-14 лет и старше с травмами, полученными в пьяном виде.

- Разрушительное действие этанола на нервную ткань доказано. Токсическое влияние алкоголя на центральную нервную систему, функцию головного мозга и в целом на организм особенно опасно для ребёнка. Острое, даже однократное, отравление алкоголем не пройдёт бесследно, проявившись в дальнейшем, как минимум, нарушением когнитивных функций - ухудшением памяти, внимания, скорости восприятия, способности сосредоточиться, абстрактно и логически мыслить. Могут быть изменения поведения, а также спровоцированы различные заболевания внутренних органов, - предупреждают медики больницы. 
алкогольное опьянение детская республиканская клиническая больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ двое сильно пьяных подростков попали в реанимацию
В Улан-Удэ двое сильно пьяных подростков попали в реанимацию
Происшествия, 30.05.2023
Когда мальчиков госпитализировали, они были без сознания
Жителя Бурятии будут судить за убийство 21-летней давности
Жителя Бурятии будут судить за убийство 21-летней давности
Происшествия, 30.05.2023
Долгие годы обвиняемый считался свидетелем по делу
Житель Иркутской области поджёг катер
Житель Иркутской области поджёг катер
Происшествия, 30.05.2023
Полиция нашла и задержала подозреваемого
К селу на севере Бурятии подкрался медведь
К селу на севере Бурятии подкрался медведь
Происшествия, 30.05.2023
Он разгуливал по противопожарному разрыву
В Иркутской области произошёл крупный пожар на пилораме
Происшествия, 30.05.2023
Огонь охватил площадь 400 квадратных метров
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 30.05.2023
Общая площадь возгораний превысила 5 га
В Бурятии перевернулся внедорожник
В Бурятии перевернулся внедорожник
Происшествия, 30.05.2023
Пострадала женщина-водитель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^