ДТП произошло на грунтовой дороге
Накануне, 29 мая, в Селенгинском районе Бурятии в ДТП пострадал 18-летний молодой человек. Он управлял мотоциклом, несмотря на отсутствие водительских прав.
- Около 16 часов 18-летний водитель мотоцикла «Андес», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по грунтовой автодороге со стороны села Темник, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ женщина на «Тойоте Королла Филдер» сбила ребёнка, катавшегося на велосипеде.
В Бурятии водитель без прав опрокинулся на мотоцикле
Происшествия, Фото:
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