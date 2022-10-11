В Улан-Удэ пожилая женщина попала под трамвай

Это произошло на улице Терешковой
Накануне, 10 октября, в Улан-Удэ произошёл инцидент с трамваем.
Около 10:30 на улице Терешковой 84-летняя пенсионерка, вышедшая из вагона, упала и попала под трамвай маршрута №2. Трамвай в это время только тронулся, и водитель экстренно остановился.
- В результате ДТП у пожилого пешехода диагностированы ушибы, рвано-ушибленные раны, закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшая доставлена в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Отметим, из-за инцидента было более чем на полчаса закрыто движение маршрутов трамвая №№ 1, 4, 7 от остановки «Драмтеатр» в сторону города. Движение восстановили в 11:10.
Как сообщал «Байкал-Daily», месяц назад, 11 сентября, под трамвай возле железнодорожного колледжа попала студентка второго курса
. Из-под трамвая пострадавшую вытащил очевидец.
18 августа в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП: на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ, трамвай насмерть сбил пожилую женщину
.
Убийство произошло из-за ссоры
Автомобиль, в котором мужчина вёз рыбу, остановили сотрудники ДПС
Страшное событие произошло в день рождения маленькой дочери мужчины
Это произошло на улице Терешковой
Мужчина отделался условным сроком
Для этого продавец-кассир специально не выдавала чеки
Пострадала пассажирка
Из пяти молодых людей, ехавших в автомобиле, выжила только одна девушка
Проводится доследственная проверка
Мужчина скончался на месте
Ещё один парень скончался в больнице
Потерпевшей по делу оказалась восьмилетняя девочка
Инцидент произошёл в Джиде
Пьяная женщина требовала отпустить её к детям
Мужчина ловил рыбу сетью