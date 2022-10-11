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В Улан-Удэ пожилая женщина попала под трамвай

В Улан-Удэ пожилая женщина попала под трамвай
Происшествия, 
Это произошло на улице Терешковой

Накануне, 10 октября, в Улан-Удэ произошёл инцидент с трамваем.

Около 10:30 на улице Терешковой 84-летняя пенсионерка, вышедшая из вагона, упала и попала под трамвай маршрута №2. Трамвай в это время только тронулся, и водитель экстренно остановился.

 
- В результате ДТП у пожилого пешехода диагностированы ушибы, рвано-ушибленные раны, закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшая доставлена в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Отметим, из-за инцидента было более чем на полчаса закрыто движение маршрутов трамвая №№ 1, 4, 7 от остановки «Драмтеатр» в сторону города. Движение восстановили в 11:10.

Как сообщал «Байкал-Daily», месяц назад, 11 сентября, под трамвай возле железнодорожного колледжа попала студентка второго курса. Из-под трамвая пострадавшую вытащил очевидец.

18 августа в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП: на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ, трамвай насмерть сбил пожилую женщину.
  

ДТП трамвай

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