В Улан-Удэ пожилая женщина попала под трамвай







- В результате ДТП у пожилого пешехода диагностированы ушибы, рвано-ушибленные раны, закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшая доставлена в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Отметим, из-за инцидента было более чем на полчаса закрыто движение маршрутов трамвая №№ 1, 4, 7 от остановки «Драмтеатр» в сторону города. Движение восстановили в 11:10.









