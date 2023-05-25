Мужчина напал на супругу, будучи пьяным
45-летний улан-удэнец, до смерти избивший свою жену, приговорён к девяти годам лишения свободы.
Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 2 января в многоквартирном доме на улице Октябрьская. В течение дня мужчина распивал алкоголь, а вечером поссорился с супругой.
Пьяный мужчина напал на неё и нанёс множество ударов кулаками по голове. От полученных повреждений жена скончалась на месте происшествия.
Убийца обратился к соседке и попросил вызвать скорую, после чего дождался в квартире врачей и следственно-оперативную группу.
Приговором суда мужчине назначено девять лет в исправительной колонии строгого режима.
Улан-удэнцу, до смерти избившему жену, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
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