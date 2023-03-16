Мужчина опомнился, когда было уже слишком поздно
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, расправившегося с супругой.
Пара жила в доме на улице Октябрьская вместе с детьми. 2 января 2023 года в течение дня дома мужчина употреблял спиртные напитки. А вечером на фоне алкогольного опьянения поссорился с женой и с силой нанёс ей множество ударов кулаками по голове.
Женщина скончалась на месте происшествия. Лишь после этого супруг опомнился и обратился к соседке, попросив её вызвать «скорую».
- Он оставался в квартире до приезда врачей и следственно-оперативной группы. В последующем на допросах признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.
Пьяный улан-удэнец до смерти избил супругу
Происшествия, Фото:
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