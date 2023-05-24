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В Улан-Удэ экскаватор оставил без света две улицы

В Улан-Удэ экскаватор оставил без света две улицы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Горожане лишились электроэнергии по вине рабочих

Очередной инцидент, после которого жители бурятской столицы остались без света, произошёл утром 24 мая. В 10:18 во время ремонтных работ на городских коммуникациях экскаватор повредил электрокабель.

В итоге электроснабжение исчезло в части жилых домов на улицах Ключевская и Тобольская. Его уже восстановили, сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго

- Это уже восьмой подобный случай с начала месяца. Организация работ при проведении ремонта продолжает вызывать вопросы, – отметили в компании.

Три таких инцидента зарегистрировали в Улан-Удэ на майских праздниках. Позже было ещё два. Вечером 12-го числа из-за повреждения кабеля во время дорожных работ в Железнодорожном районе жильцы домов на улицах Хоца Намсараева и Добролюбова, а также Бурятская государственная сельхозакадемия, педколледж и лицей-интернат целый час сидели без света.

Три дня спустя, 15 мая, подрядчики порвали кабель при проведении земляных работ на улице Революции 1905 года. Сотрудникам «Россети Сибирь» – Бурятэнерго пришлось устранять внезапные аварии.

- Такое количество порывов говорит о слабой организации контроля за земельными и строительными работами. Решать эту проблему необходимо, поскольку постоянные отключения мешают стабильной работе электросетевого комплекса Улан-Удэ и отвлекают энергетиков от выполнения прямых задач по подготовке сетей к зиме, – пояснили ранее в «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.
 
электроснабжение коммунальная авария

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