За несколько дней по их вине произошло ещё две аварии
В столице Бурятии зафиксировали ещё два повреждения кабелей из-за нерадивых рабочих. Один такой инцидент произошёл вечером 12 мая во время дорожных работ в Железнодорожном районе. В итоге жильцы домов на улицах Хоца Намсараева и Добролюбова, а также Бурятская государственная сельхозакадемия, педколледж и лицей-интернат на целый час остались без света.
Три дня спустя, 15 мая, работ подрядчики порвали кабель при проведении земляных работ на улице Революции 1905 года. Сотрудникам «Россети Сибирь» – Бурятэнерго пришлось устранять внезапные аварии.
Это уже пятый подобный случай с начала мая – три других зарегистрировали на минувших праздниках.
- Такое количество порывов говорит о слабой организации контроля за земельными и строительными работами. Решать эту проблему необходимо, поскольку постоянные отключения мешают стабильной работе электросетевого комплекса Улан-Удэ и отвлекают энергетиков от выполнения прямых задач по подготовке сетей к зиме, – пояснили в «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.
Жители Улан-Удэ опять остались без света из-за рабочих
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