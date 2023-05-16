16 мая

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Жители Улан-Удэ опять остались без света из-за рабочих

Жители Улан-Удэ опять остались без света из-за рабочих
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За несколько дней по их вине произошло ещё две аварии

В столице Бурятии зафиксировали ещё два повреждения кабелей из-за нерадивых рабочих. Один такой инцидент произошёл вечером 12 мая во время дорожных работ в Железнодорожном районе. В итоге жильцы домов на улицах Хоца Намсараева и Добролюбова, а также Бурятская государственная сельхозакадемия, педколледж и лицей-интернат на целый час остались без света.

Три дня спустя, 15 мая, работ подрядчики порвали кабель при проведении земляных работ на улице Революции 1905 года. Сотрудникам «Россети Сибирь» – Бурятэнерго пришлось устранять внезапные аварии.

Это уже пятый подобный случай с начала мая – три других зарегистрировали на минувших праздниках.

- Такое количество порывов говорит о слабой организации контроля за земельными и строительными работами. Решать эту проблему необходимо, поскольку постоянные отключения мешают стабильной работе электросетевого комплекса Улан-Удэ и отвлекают энергетиков от выполнения прямых задач по подготовке сетей к зиме, – пояснили в «Россети Сибирь» – Бурятэнерго. 
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