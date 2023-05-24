Улан-удэнец получил девять лет колонии за убийство

Присяжные единогласно признали его виновным



Железнодорожный районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении убийцы из Улан-Удэ.



- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со знакомым, нанёс ему твёрдым предметом удары в область головы и тела. От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении преступления.



Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.





