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Улан-удэнец получил девять лет колонии за убийство

Улан-удэнец получил девять лет колонии за убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Присяжные единогласно признали его виновным

Железнодорожный районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении убийцы из Улан-Удэ.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись со знакомым, нанёс ему твёрдым предметом удары в область головы и тела. От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении преступления.

Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.


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