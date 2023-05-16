В Улан-Удэ предпринимателя осудили за гибель сантехника

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал руководителя юридического лица виновным в гибели сотрудника в ходе сантехнических работ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, осуждённому назначено условное лишение свободы.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в феврале 2021 года в 111 микрорайоне Улан-Удэ. 36-летний сантехник управляющей компании обслуживал заявку жителя дома, который сообщил о неприятном запахе из системы канализации. Для обследования фановой трубы канализации мужчина поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз. Не удержавшись на скользкой поверхности, он случайно упал вниз с высоты четвёртого этажа и скончался на месте.
В суде было установлено, что генеральный директор организации, оказывающей сантехнические услуги, в нарушение закона допустил сотрудника к работе, не заключив с ним трудовой договор. Также с сантехником не провели обучение и инструктаж по охране труда. Не выдали ему и средства индивидуальной защиты.
Руководитель организации признан виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Суд назначил ему лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.