В Улан-Удэ предпринимателя осудили за гибель сантехника

В суде было установлено, что генеральный директор организации, оказывающей сантехнические услуги, в нарушение закона допустил сотрудника к работе, не заключив с ним трудовой договор. Также с сантехником не провели обучение и инструктаж по охране труда. Не выдали ему и средства индивидуальной защиты.Руководитель организации признан виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Суд назначил ему лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.Приговор пока не вступил в законную силу.