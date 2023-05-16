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В Ангарске виновнику ДТП с двумя погибшими дали восемь лет

В Ангарске виновнику ДТП с двумя погибшими дали восемь лет
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель был в состоянии наркотического опьянения

В Ангарске суд приговорил 36-летнего местного жителя к 8 годам 3 месяцам лишения свободы за ДТП, в котором погибли двое человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельная автоавария произошла в июле 2022 года. Мужчина следовал по Старому Московскому тракту на грузовом автомобиле Mitsubishi Fuso. В 111 квартале он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машиной Subaru Stella. 43-летний водитель и 69-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Как показало медицинское освидетельствование, в момент ДТП виновник находился в состоянии наркотического опьянения.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. С учётом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого суд вынес приговор о признании мужчины виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек. Ему назначено 8 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Также мужчина лишён водительских прав на три года. Семье погибших он должен будет выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Апелляционной инстанцией Иркутского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ДТП смерть

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