В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения



В Ангарске перед судом предстанет мужчина, устроивший аварию с двумя погибшими.



Смертельное ДТП произошло 14 июля. 35-летний ангарчанин следовал по автодороге М-53 (старое направление) на грузовом автомобиле Mitsubishi Fuso. В 111 квартале, в нарушение правил дорожного движения, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машиной Subaru Stella.



В результате аварии водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте.



Установлено, что мужчина находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Свою вину он признал в полном объёме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое в состоянии опьянения» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

