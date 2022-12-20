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В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими

В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения

В Ангарске перед судом предстанет мужчина, устроивший аварию с двумя погибшими.

Смертельное ДТП произошло 14 июля. 35-летний ангарчанин следовал по автодороге М-53 (старое направление) на грузовом автомобиле Mitsubishi Fuso. В 111 квартале, в нарушение правил дорожного движения, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машиной Subaru Stella.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте.

Установлено, что мужчина находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Свою вину он признал в полном объёме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое в состоянии опьянения» с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ДТП смерть

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