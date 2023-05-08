В Бурятии тушат два лесных пожара

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего за сутки произошло пять лесных пожаров



Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского.



Особое внимание участники заседания уделили причинам возникновения лесных пожаров. За прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском, Закаменском, Кабанском и Курумканском районах, а также на территории городского лесничества города Улан-Удэ. Три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, два – из-за линейных объектов.



В случае возникновении природных пожаров от линейных объектов, затраты на тушение и ущерб от данных пожаров будет возложен на энергосберегающие компании.



- Если пожар возник из-за линейных объектов, то в первую очередь специалисты энергосберегающих компаний должны принимать активное участие в ликвидации данных возгораний. Поэтому я требую усилить работу в данном направлении. Также прошу все заинтересованные ведомства активизировать работу по выявлению виновников лесных пожаров. Коллеги, расслабляться некогда, - отметил Пётр Мордовской.



На тушении работали 145 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлечённых. Задействовано 34 единицы техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 14, 26 га, из которых 10 га – нелесная площадь. Три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском районах и на территории Городского лесничества ликвидированы.



На утро 8 мая продолжается тушение двух лесных пожаров в Закаменском и Курумканском районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, в республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.



- Доступ в лес ограничен. Соблюдайте правила пожарной безопасности! – подытожили в РАЛХ.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.





