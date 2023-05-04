В Иркутской области пострадал водитель опрокинувшегося бензовоза









В городе Бодайбо Иркутской области опрокинулся бензовоз.По предварительной информации, сегодня, 4 мая, около 7 часов утра на Техническом переулке 37-летний мужчина, управлявший «КамАЗом», не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание.- В результате дорожного инцидента произошло повреждение цистерны, а также утечка дизельного топлива. Количество разлитого горючего уточняется. Водитель с различными травмами доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.На месте работают сотрудники экстренных служб. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего.