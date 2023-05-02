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В Улан-Удэ алабай напал на шестерых детей

В Улан-Удэ алабай напал на шестерых детей
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Собаку, которая напала на школьников, ищут

В Улан-Удэ зафиксировано очередное нападение собаки на людей, на этот раз пострадали дети.

Сегодня в 8 утра на улице Залесная алабай напал на шестерых детей, которых шли в школу. Собака, видимо, хозяйская, так как на ней был ошейник. 

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники комитета городского хозяйства и администрации района. Сперва на месте работали шесть бригад по отлову, а вскоре их число выросло до восьми.

 

Сотрудники администрации уточняют все детали произошедшего. Устанавливается хозяин собаки. По словам пострадавших детей, собака бело-серого окраса, с ошейником.

- Двое детей после осмотра в детской республиканской клинической больнице поехали ставить прививки. Остальным нанесён имущественный ущерб, так как собака порвала одежду. Очень просим всех неравнодушных горожан сообщить информацию о данной собаке и её хозяине. Собака представляет угрозу для общества, - обратился к горожанам консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Как сообщили в мэрии, на месте скоро будет задействован квадрокоптер.



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Улан-Удэ задержали мужчину, который отпускал двух своих доберманов на самовыгул, а когда сам гулял с ними, не надевал намордники не использовал поводки. Агрессивные собаки в итоге кидались на прохожих.



собаки

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