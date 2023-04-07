Улан-удэнец отпускал доберманов на самовыгул, а они нападали на людей









Доберманы изъяты и будут находиться на карантине. Их проверят ветеринары, ведь имеются данные об их агрессии в отношении жителей.



Сейчас готовятся материалы для привлечения владельца собак по нескольким статьям закона Бурятии об административном правонарушении.



– Благодарим неравнодушных горожан, которые сообщили о хозяйских собаках на свободном выгуле. Тем самым помогли предотвратить нападение на горожан, которые могли оказаться поблизости, – обратился Дмитрий Ларченко.



Горожан просят соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.





В Улан-Удэ задержали мужчину, который отпускал двух своих доберманов на самовыгул, а когда сам гулял с ними, не надевал намордники не использовал поводки. Агрессивные собаки в итоге кидались на прохожих.В комитете городского хозяйства рассказали, что утром 10 апреля в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил очевидец. Он рассказал, что на улице Солнечная мужчина выгуливает двух доберманов без намордников и поводков.На место выехали сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района и полиции. Они обнаружили мужчину, который на поводках держал двух бойцовых собак. Однако местные жители рассказали, что до этого собаки находились на свободном выгуле.Мужчину задержали и доставлены в отдел органов внутренних дел.– В ходе проведения мероприятия по сбору материалов для привлечения мужчины к административной ответственности было установлено, что ранее он допустил нападение собак на горожанина по улице Солнечная. Затем были получены дополнительные показания очевидцев, позволяющие привлечь его ещё за несколько фактов нарушения правил порядка выгула животных, – сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.