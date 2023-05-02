Читинец стащил сумку ради портативной колонки

Вор забрал сумку, обманув соседа по комнате



К читинским полицейским обратился студент, который заявил о пропаже из комнаты общежития личных вещей. Причинённый ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.



Полицейские установили, что потерпевший, съезжая из общежития, оставил сумку со своими вещами, предупредив соседей, что заберёт её позднее. Через некоторое время один из соседей по комнате убедил второго жильца в том, что он забирает сумку по просьбе владельца вещей. Через некоторое время потерпевший вернулся за сумкой и, обнаружив её пропажу, попытался сначала самостоятельно вернуть вещи, а уже после обратился в полицию.



Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Выяснилось, что чужими вещами преступник завладел в надежде найти среди них портативную колонку.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

