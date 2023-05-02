Огонь охватил несколько десятков гектаров
Накануне в Селенгинском районе Ьурятии разгорелся крупный лесной пожар. Произошло всё в пяти километрах от Гусиноозёрска, в сторону Загустайского дацана. Там вспыхнула сухая растительность.
Позже пламя перекинулось с травы на лесной массив. Угрозы населённым пунктам и сельхозстоянкам не было, сообщили ранее в группе «Селенга-инфо 24/7». Поздним вечером стало известно, что возгорание ликвидировали
Его общая площадь составила 85 гектаров, из которых 50 – земли лесного фонда. Всего к тушению привлекли 105 человек. Задействовать пришлось 17 единиц техники, пишет «Селенга-инфо.24/7».
Лесной пожар в Бурятии тушили более 100 человек
Происшествия, Фото:
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