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Лесной пожар в Бурятии тушили более 100 человек

Лесной пожар в Бурятии тушили более 100 человек
Происшествия,  Фото:из архива
Огонь охватил несколько десятков гектаров

Накануне в Селенгинском районе Ьурятии разгорелся крупный лесной пожар. Произошло всё в пяти километрах от Гусиноозёрска, в сторону Загустайского дацана. Там вспыхнула сухая растительность.

Позже пламя перекинулось с травы на лесной массив. Угрозы населённым пунктам и сельхозстоянкам не было, сообщили ранее в группе «Селенга-инфо 24/7». Поздним вечером стало известно, что возгорание ликвидировали

Его общая площадь составила 85 гектаров, из которых 50 – земли лесного фонда. Всего к тушению привлекли 105 человек. Задействовать пришлось 17 единиц техники, пишет «Селенга-инфо.24/7».

лесные пожары

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