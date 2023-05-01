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В Бурятии из-за сухой травы разгорелся лесной пожар

В Бурятии из-за сухой травы разгорелся лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С ним борются более 70 человек

Возгорание произошло днём 1 мая в Селенгинском районе. В пяти километрах от Гусиноозёрска, в сторону Загуйстайского дацана, вспыхнула сухая растительность.

На место отправились добровольцы и сотрудники Селенгинского лесничества. Позже стало известно, что пламя перекинулось с травы на лесной массив и охватило площадь в 10 гектаров. 

Сейчас пожар тушат более 70 человек, включая 50 сотрудников лесхоза, 9 работников пожарно-спасательной части № 40 и девять добровольцев. Угрозы населённым пунктам и сельхозстоянкам нет, сообщается в вайбер-группе «Селенга-инфо 24/7».
лесные пожары

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