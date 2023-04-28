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В Улан-Удэ стали известны подробности гибели мужчины и девочки на пожаре

В Улан-Удэ стали известны подробности гибели мужчины и девочки на пожаре
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
На пожаре спаслась мать ребёнка

В следственном управлении сообщили подробности трагедии, произошедшей ночью 28 апреля на улице Медовая в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Dailу», на пожаре в частном доме погибли мужчина и 11-летняя девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В доме жили мужчина с сожительницей и её 11-летней дочерью. Спальня ребёнка располагалась на втором этаже, взрослых – на первом. Ночью мужчина с женщиной проснулись от едкого запаха и обнаружили сильное задымление на втором этаже. Доносились крики девочки о помощи. Мужчина сразу кинулся наверх, однако обратно не вернулся.

Женщина вызвала пожарных, скорую и разбудила соседей. До приезда спасателей люди пытались самостоятельно подняться на второй этаж, но не смогли. Мужчина с ребёнком скончались в результате отравления продуктами горения.

- В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами МЧС предварительно установлен очаг возгорания – в техническом помещении на втором этаже, в котором был установлен электрический водонагреватель. Пожар мог возникнуть в результате аварийной работы этого электроприбора. Для установления точной причины возгорания назначено пожарно-техническое исследование, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Также проводятся другие необходимые следственные действия, все обстоятельства происшествия устанавливаются. 
смерть пожар

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