Ночной пожар в Улан-Удэ унёс жизни ребёнка и мужчины

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Причина и площадь пожара устанавливаются



Ночью 28 апреля на улице Медовая в Улан-Удэ загорелся жилой дом. На место вызова незамедлительно были направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



На момент прибытия пожарных горела крыша двухэтажного жилого дома.



- В ходе тушения пожара и осмотра помещения звеном ГДЗС было обнаружено тело ребёнка и пострадавший мужчина. Пострадавший передан врачам скорой помощи, находившимся на месте. Реанимационные действия результата не дали - он скончался, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



На месте возгорания работает дознаватель МЧС России. Причина и площадь пожара устанавливаются.



Информация уточняется.

