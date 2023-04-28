Ночной пожар в Улан-Удэ унёс жизни ребёнка и мужчины

Причина и площадь пожара устанавливаются
Ночью 28 апреля на улице Медовая в Улан-Удэ загорелся жилой дом. На место вызова незамедлительно были направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия пожарных горела крыша двухэтажного жилого дома.
- В ходе тушения пожара и осмотра помещения звеном ГДЗС было обнаружено тело ребёнка и пострадавший мужчина. Пострадавший передан врачам скорой помощи, находившимся на месте. Реанимационные действия результата не дали - он скончался, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На месте возгорания работает дознаватель МЧС России. Причина и площадь пожара устанавливаются.
Информация уточняется.
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Происшествия, Фото:
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