Пожар произошёл в частном доме
Вечером 27 апреля на улице Военная в Улан-Удэ загорелся частный жилой дом.
Огонь повредил стены и мебель на общей площади 10 кв. м. Приехавшие пожарные потушили возгорание за шесть минут.
Есть пострадавшая – восьмилетняя девочка, которая получила отравление продуктами горения лёгкой степени тяжести.
- Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью на пожаре на улице Медовая в Улан-Удэ погибли мужчина и 11-летний ребёнок.
На пожаре в Улан-Удэ пострадала девочка
Происшествия, Фото:
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