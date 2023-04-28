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27 апреля

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На пожаре в Улан-Удэ пострадала девочка

На пожаре в Улан-Удэ пострадала девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в частном доме

Вечером 27 апреля на улице Военная в Улан-Удэ загорелся частный жилой дом.

Огонь повредил стены и мебель на общей площади 10 кв. м. Приехавшие пожарные потушили возгорание за шесть минут.

Есть пострадавшая – восьмилетняя девочка, которая получила отравление продуктами горения лёгкой степени тяжести.

- Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью на пожаре на улице Медовая в Улан-Удэ погибли мужчина и 11-летний ребёнок
пожар

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