ДТП произошло в Поселье
Вчера вечером, 27 апреля, в пригороде Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Всё случилось в селе Поселье, где прямо на «зебре» был сбит 12-летний мальчик.
- 47-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2011 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 12-летний мальчик с травмами был доставлен в больницу. После оказания помощи отпущен домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 13 апреля на улице Жердева в Улан-Удэ: 10-летнего мальчика также сбили на «зебре».
4 апреля на улице Тобольская водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку, и тоже на «зебре».
27 марта на улице Павлова водитель «Лэнд Крузера» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате.
В пригороде Улан-Удэ ребёнка сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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