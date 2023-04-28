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27 апреля

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В пригороде Улан-Удэ ребёнка сбили на «зебре»

В пригороде Улан-Удэ ребёнка сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Поселье

Вчера вечером, 27 апреля, в пригороде Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Всё случилось в селе Поселье, где прямо на «зебре» был сбит 12-летний мальчик.

- 47-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2011 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 12-летний мальчик с травмами был доставлен в больницу. После оказания помощи отпущен домой.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 13 апреля на улице Жердева в Улан-Удэ: 10-летнего мальчика также сбили на «зебре».

4 апреля на улице Тобольская водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку, и тоже на «зебре».

27 марта на улице Павлова водитель «Лэнд Крузера» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате.

ДТП

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